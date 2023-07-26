Кубок России по лапте выиграли команды Омской и Томской областей

В Тюменском районе прошли соревнования по лапте, Кубок России выиграла мужская команда Омской области, второе место — у сборной Московской области, а бронзовые награды забрали лаптисты Тюменской области.

В соревнованиях среди женских команд победителем стала сборная Томской области, на втором месте расположилась команда Санкт-Петербурга, а третье место заняла дружина Республики Башкортостан.

За победу в соревнованиях боролись лаптисты из Московской, Свердловской, Белгородской, Томской, Челябинской, Омской, Оренбургской, Иркутской областей, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Приморского, Красноярского, Краснодарского края, города Санкт-Петербурга и, конечно, Тюменской области.

Мужскую команду нашего региона представляли спортсмены поселка Боровский: Алексей Попадейкин, Антон и Владимир Кропачёвы, Александр Щукуров, Денис Жуковский, Давуд Гоипов, Владимир Храмцов и Денис Рябченко.

"О тносительно прошлого года мужская команда лаптистов Тюменской области выступила лучше и увереннее – подтверждением этому стала бронзовая награда соревнований. Спортсмены показали хорошую игру, и я как тренер доволен результатами. Лапта – командный вид спорта, и призовое место – показатель слаженной работы всех членов сборной. Нашим ребятам еще есть над чем работать и к чему стремиться, и я уверен, они приложат все силы, чтобы улучшить свою игру", – отметил тренер команд Тюменской области Дмитрий Исупов.

В этот раз в призеры удалось выбиться только мужской команде, но, по словам Дмитрия Исупова, за год тяжелой работы навыки спортсменок улучшились, и на Кубке России девушки тоже показали хорошую игру.