Юные лаптисты завершили соревновательный сезон

В поселке Боровском Тюменского района прошло первенство региона по мини-лапте. Участие в состязаниях приняли 170 юношей и девушек до 14 лет из Тюмени, Тюменского, Бердюжского, Упоровского, Ярковского районов. Вне зачета выступили гости из Свердловской области и Республики Башкортостан.

По итогам турнира первые места среди юношей и девушек заняли команды Тюменского района, на втором у юношей дружина Ярковского района у девушек - Упоровского района. В тройке лидеров также команда юношей из Бердюжского района и команда девушек из Ярковского района.

"Первенство в этой возрастной категории состоялось во второй раз. В прошлом году лидерами были также лаптисты из Тюменского, Бердюжского и Упоровского районов. А в этот раз к нам присоединились спортсмены из областной столицы. Надеемся, в следующем году они тоже будут активно участвовать и займут призовые места", - поделился президент региональной федерации лапты Дмитрий Исупов.

Сезон по мини-лапте завершился. Далее будет сформирована сборная региона в этой возрастной категории - она выступит в феврале на всероссийский стартах. Для взрослых и опытных спортсменов сезон продолжается. С 24 по 30 ноября две команды Тюменской области отправятся на Кубок России в Уфу.