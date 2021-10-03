В тобольском полумарафоне приняли участие 850 человек

Фото - https://www.instagram.com/afanasev_mv

Массовый открытый забег - Тобольский полумарафон 2021 - прошел 3 октября. Участники бежали от Тобольского кремля по одной из центральных улиц.

Взрослые дистанции были организованы на 5, 10, 21,1 км, состоялась корпоративная эстафета. "В этом году 850 участников открытого забега. Гости-спортсмены приехали из разных уголков России", - сообщил в своем Instagram-аккаунте глава города Максим Афанасьев.

Глава муниципалитета отметил, что Тобольск бежит в третий раз, и с каждым разом мероприятие становится популярнее, интереснее и привлекательнее.

Помимо забегов, для участников полумарафона были организованы экскурсии, беговые тренировки, встречи, общение и масса положительных эмоций. Спортсмены и любители приехали не только из Тюменской области, но и из Свердловской, Омской, Курганской, Челябинской, Томской и Иркутской областей.