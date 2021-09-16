Тюменцы завоевали первую медаль на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам (лыжероллеры)

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

В Тюмени на базе областного центра зимних видов спорта “Жемчужина Сибири” 14 сентября стартовали всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры). Первый соревновательный день был посвящен спринту в классическом стиле.

Среди женщин в финальную шестерку вошли сразу две спортсменки Тюменской области. В итоге серебряную медаль завоевала тюменка Татьяна Сорина, а Наталье Мекрюковой, выпускнице Областной спортивной школы олимпийского резерва Л.Н. Носковой, не хватило до призовой тройки самой малости. Она заняла четвертое место. Также совсем немного до пьедестала не доехал Андрей Парфёнов - на счету тюменца так же четвертое место.

Соревнования продолжатся завтра, 16 сентября, раздельными стартами в свободном стиле. Мужчинам предстоит преодолеть дистанцию 20 км, женщинам - 15 км.

Напомним, наблюдать за соревнованиями можно в прямом эфире. Информация о трансляциях опубликована на официальном сайте ГАУ ТО “ЦСП“. Соревнования проходят в Тюмени на базе ОЦЗВС “Жемчужина Сибири”.