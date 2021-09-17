Тюменцы триумфально завершили всероссийские соревнования по лыжероллерам

15:05 17 сентября 2021
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Фото: группа "На лыжи!" в социальной сети "ВКонтакте"

Заключительный день проходящих в Тюмени Всероссийских соревнований по лыжным гонкам (лыжероллеры) был посвящен дисциплине "Персьют. Кросс". Как и днём ранее, представители Тюменской области завоевали обе золотые медали.

Второе золото в личную копилку выиграл выпускник Областной спортивной школы олимпийского резерва Л.Н. Носковой Иван Якимушкин. Всего за победу боролись 94 лыжника. Напомним, ранее Иван стал лучшим в раздельных стартах в свободном стиле.

Также свою вторую медаль завоевала тюменка Татьяна Сорина, на счету которой еще и серебро первого дня соревнований. Кроме того, в десятку вошли еще две тюменские спортсменки: Екатерина Смирнова стала шестой, а восьмое место заняла Елизавета Бекишева, выпускница ОСШОР Луизы Носковой. Отметим, что всего на старт вышла 51 спортсменка.

Теги: лыжероллеры
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