Тюменцы выиграли второй день всероссийских соревнований по лыжероллерам

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Второй день проходящих в Тюмени Всероссийских соревнований по лыжным гонкам (лыжероллеры) был посвящен раздельным стартам в свободном стиле. И среди мужчин, и среди женщин победу праздновали тюменские спортсмены.

Мужчины боролись за награды на дистанции 20 км. Лучшим с уверенным превосходством в 14.8 секунды стал выпускник Областной спортивной школы олимпийского резерва Л.Н. Носковой Иван Якимушкин. Также в десятку вошел спортсмен команды Тюменской области Евгений Белов, занявший восьмое место.

Женщины соревновались на трассе 15 км. Золотую медаль завоевала тюменка Татьяна Сорина. Напомним, днём ранее она стала второй в спринте в классическом стиле. Кроме того, в десятку вошли еще две тюменки: седьмое место на счету Екатерины Смирновой, а девятой стала Елизавета Бекишева, выпускница ОСШОР Л.Н. Носковой.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры) завершатся завтра. Спортсменов ожидает дисциплина "Персьют. Кросс".