Тюмень примет всероссийские соревнования по гонкам на лыжероллерах

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

С 14 по 17 сентября 2021 года на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры). В соревнованиях примут участие порядка 180 спортсменов сборных команд регионов России.

Честь тюменского края будут защищать воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой. На соревнованиях выступит группа тренера Виктора Ильина: Ольга Карькова, Дана Шевелева, Арсений Паутов, Валерия Лукашкова и Марина Чеглакова.

Соревновательная программа стартует во среду, 15 сентября с дисциплины "Лыжероллеры, спринт, классический стиль". Квалификация начнется в 11:00, с 13:00 - 1/4 финала, полуфиналы и финал как среди мужчин, так и среди женщин.

Четверг, 16 сентября, будет посвящен дисциплине "Лыжероллеры, раздельный старт, свободный стиль". В 10:30 на трассу выйдут женщины, им предстоит преодолеть 15 км. Мужчины вступят в борьбу в 12:30 на трассе длиной 20 км.

На 17 сентября запланирован "Персьют. Кросс". Женщины поборются за победу в 11:00 на трассе 5 км, мужчины - в 12:00 на дистанции 8 км.

Организаторами соревнований выступают Федерация лыжных гонок России и Правительство Тюменской области.

Отметим, что в связи с действующими на территории Тюменской области ограничениями соревнования проводятся без зрителей. Запланирована интернет-трансляция. Дополнительная информация об эфире будет опубликована на официальном сайте ГАУ ТО "ЦСП".