На Tyumen Cyber Fest 2021разыграют 1 млн рублей

Фестиваль киберспорта Tyumen Cyber Fest 2021 с призовым фондом в 1 млн рублей пройдет в Легкоатлетическом манеже 18-19 сентября. Помимо соревнований, организаторы обещают участникам и зрителям уличные площадки с четырьмя интерактивными зонами, фудкорт и косплей-конвент.

Соревнования пройдут по шести дисциплинам: FIFA, Guilty Gear Strive, CS:GO, Dota 2, Call of Duty и NHL. Участвовать в них могут спортсмены-россияне старше 14 лет.

"Мы рады тому, что нам удалось вывести мероприятие в живой LAN-формат. Это позволит выйти на качественно новый уровень игры и продвинуть киберсообщество Тюменской области на высокий, профессиональный уровень. Кроме того, мы решили организовать бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию. Так мы будем уверены в режиме полного COVID-free и сможем насладиться живым общением друг с другом", – отметил председатель тюменского областного отделения Федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко.

Для всех участников будет организовано бесплатное ПЦР-тестирование. Пройти его необходимо в обязательном порядке. До турниров допускаются вакцинированные участники, сертификаты которых актуальны до 19 сентября 2021 года.

Регистрация и поддробности о фестивале - на сайте кибертюмень.рф. Партнёрами проекта выступят сеть киберспортивных клубов и арен в Тюмени COLIZEUM и Министерство обороны в лице регионального пункта отбора на военную контрактную службу.