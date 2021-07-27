Максим Храмцов из Югры завоевал золото на Олимпиаде в Токио

Нижневартовец Максим Храмцов завоевал золото на Олимпиаде в Токио. Это первая олимпийская золотая медаль в истории российского тхэквондо. Для нижневартовского спорта - это грандиозная победа, первая высшая олимпийская награда, отметили пресс-службе администрации города.

В полуфинале Максим Храмцов встретился с египтянином Сеифом Эйсса и вновь одержал победу – счет 13:1 в пользу нашего спортсмена. В финальном бою с иорданцем Салехом Эльшарабати Максим Храмцов одержал победу со счетом 20:9.

Губернатор Югры Наталья Комарова в своем Instagram поделилась эмоциями по случаю победы земляка:

Урааа!!! Наш Максим Храмцов @maksim_khramtcov завоевал 4-ую золотую медаль в копилку Российской Федерации. Максим Храмцов – чемпион 32-ых Олимпийских игр в Токио по тхэквондо. Такое олимпийское золото – первое для России. Максим с тренером Александром Лашпановым написали свою страницу в истории российского, мирового олимпийского движения. Спасибо. Я волновалась. Завтра в Ханты-Мансийске начинается первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет. Будут новые звезды))

"От себя лично и от всех нижневартовцев поздравляю Максима Храмцова с олимпийским золотом. Мы гордимся, что именно наш земляк завоевал первую олимпийскую золотую медаль как для России, так и для Нижневартовска в этом виде спорта! Радует, что Максим к двум победам на чемпионате Европы и титулу чемпиона мира добавил самую престижную из всех возможных наград – за первое место на олимпиаде. Этот успех – результат огромного труда спортсмена и его тренера Александра Лашпанова, а также тех условий для роста мастерства, которые создаются в городе при поддержке губернатора Югры Натальи Комаровой. Максим сегодня сотворил историю, прославил Нижневартовск и Югру на весь мир. Уверен, это лишь начало пути и впереди еще много побед и триумфов!" - поздравил чемпиона исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.

Храмцов занимается под руководством заслуженного тренера России Александра Лашпанова. Ранее Максим завоевал титул чемпиона мира и Европы по тхэквондо, стал победителем VII Всемирных военных игр.