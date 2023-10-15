Тюменские спортсмены достойно выступили в соревнованиях по тхэквондо

С 6 по 9 октября в Муравленко состоялся Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по тхэквондо ИТФ. Тюменская команда привезла с соревнований несколько наград

Участниками стали 240 спортсменов из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Тюменскую область на этом старте представили 15 спортсменов, которые получили в итоге 8 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Самые сильные из тюменских тхэквондистов: Первое место в весовой категории до 57 кг среди женщин 18-34 лет, а также "золото" в формальном комплексе 15 упражнений завоевала Алина Малыгина. Таких же результатов – два "золота" в своей весовой и возрастной (14-17 лет) категории и комплексе из 12 упражнений – достигла юниорка Екатерина Жуковская. Аналогичные победы – у Артема Ткачева (первые места в формальном комплексе 15 упражнений и в весовой категории до 75 кг среди юниоров 14-17 лет).

Каждая по "золоту" и "серебру" завоевали Ольга Черенько и Виктория Скрипникова. Также Черенько Александр, Тоникян Габриел, Киреев Артемий, Ткачев Артем, Баландин Егор получили бронзовые медали в составе группы среди юниоров 14-17 лет.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени.