Тюменские борцы представляют регион в финале V летней Спартакиады молодежи России

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Финал V летней Спартакиады молодежи России 2021 г. по вольной борьбе стартовал в Новочебоксарске, Чувашская Республика, сегодня, 12 июля.

В соревнованиях принимают участие около 200 юниоров и юниорок из 39 регионов страны.

Тюменскую область в финале представляют два спортмена: воспитанник МАУ СШ №3 г. Тюмень Жуков Владислав, весовая категория 125 кг и воспитанница Голышмановской СШОР - Куприянова Наталья, весовая категория 65 кг.

Напомним, в финал спортсмены попали после отличных результатов на II этапе Спартакиады, который проходил с 3 по 5 мая в Челябинске.