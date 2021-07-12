Тюменские борцы представляют регион в финале V летней Спартакиады молодежи России

18:45 12 июля 2021
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Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Финал V летней Спартакиады молодежи России 2021 г. по вольной борьбе стартовал в Новочебоксарске, Чувашская Республика, сегодня, 12 июля.

В соревнованиях принимают участие около 200 юниоров и юниорок из 39 регионов страны.

Тюменскую область в финале представляют два спортмена: воспитанник МАУ СШ №3 г. Тюмень Жуков Владислав, весовая категория 125 кг и воспитанница Голышмановской СШОР - Куприянова Наталья, весовая категория 65 кг.

Напомним, в финал спортсмены попали после отличных результатов на II этапе Спартакиады, который проходил с 3 по 5 мая в Челябинске.

Теги: борьба , соревнования
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