Тюменский спортсмен стал кандидатом паралимпийской команды России по триатлону

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

XXXII Паралимпийские Игры 2020 пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования включат в себя 539 мероприятий по 22 видам спорта, проводимых на 21 объекте.

4 спортсмена Тюменской области стали кандидатами в состав паралимпийской сборной России. Среди них спортсмен Областной школы олимпийского резерва Денис Кунгурцев. Денис стал кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации по триатлону лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Спортсмен занимается под руководством тренера ГАУ ТО "ОСШОР" Натальи Сушковой.

На счету у Дениса множество достижений. 26-летний спортсмен уже стал чемпионом мира по триатлону лиц с поражением ОДА в 2016 году; серебряным призером чемпионата Европы в 2016 года в Лиссабоне (Португалия); серебряным призером международных соревнований по паратриатлону в Агиласе (Испания) в 2018 году; бронзовым призером международных соревнований по паратриатлону в Изео (Италия); серебряным призером чемпионата России по паратриатлону 2017, 2018, 2019 и 2020 годов.