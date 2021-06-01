Тюменские паратриатлеты привезли медали из Сочи

14:44 01 июня 2021
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Фото с сайта ГАУ ТО "ОСШОР"

В минувшую субботу, 29 мая, в Сочи состоялся Чемпионат России по триатлону для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Тюменские паратриатлеты завоевали две медали.

Отличились два спортсмена-инструктора по паратриатлону Областной спортивной школы олимпийского резерва. Денис Кунгурцев, выступая в классе PTS4, занял третье место, а Алексей Петухов завоевал серебро в классе PTS3. Тренирует ребят Наталия Андреевна Сушкова.

Теги: паратриатлон
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