Тюменец выиграл бронзу мировых соревнований по пара-триатлону

16:20 17 мая 2021
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В городе Иокогама (Япония) 15 мая после длительного перерыва, наконец, вновь стартовала мировая пара-серия по триатлону. Первый же этап принёс медаль российским спортсменам.

В прошедших соревнованиях приняли участие 67 спортсменов из 20 стран, в том числе, спортсмен Областной спортивной школы олимпийского резерва Алексей Петухов, и тюменец в классе PTS3 завоевал бронзу. Тренирует спортсмена Наталия Андреевна Сушкова.

Теги: паратриатлон
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