Тюменец выиграл бронзу мировых соревнований по пара-триатлону

В городе Иокогама (Япония) 15 мая после длительного перерыва, наконец, вновь стартовала мировая пара-серия по триатлону. Первый же этап принёс медаль российским спортсменам.
В прошедших соревнованиях приняли участие 67 спортсменов из 20 стран, в том числе, спортсмен Областной спортивной школы олимпийского резерва Алексей Петухов, и тюменец в классе PTS3 завоевал бронзу. Тренирует спортсмена Наталия Андреевна Сушкова.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru