Тюменец выиграл бронзу мировых соревнований по пара-триатлону

В городе Иокогама (Япония) 15 мая после длительного перерыва, наконец, вновь стартовала мировая пара-серия по триатлону. Первый же этап принёс медаль российским спортсменам.

В прошедших соревнованиях приняли участие 67 спортсменов из 20 стран, в том числе, спортсмен Областной спортивной школы олимпийского резерва Алексей Петухов, и тюменец в классе PTS3 завоевал бронзу. Тренирует спортсмена Наталия Андреевна Сушкова.