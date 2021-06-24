Тюмень примет финал Спартакиады молодежи России по скалолазанию

С 24 по 28 июня в Тюмени пройдет финал V летней Спартакиады молодежи России 2021 года по скалолазанию. Соревнования пройдут в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12). Участие примут юноши и девушки из 32 субъектов РФ.

Тюменскую область представит женская сборная в полном составе (4 человека) и 3 спортсмена юношеской сборной. Участники будут выявлять лучших в нескольких дисциплинах: скорость, боулдеринг и трудность.

Расписание соревнований:

25 июня - лазание на скорость:

- 11:00 — 12:00 квалификация (девушки);

- 14:00 — 15:00 квалификация (юноши);

- 18:30 — 19:30 финал (юноши, девушки).

26 июня - боулдеринг:

- 09:00 — 12:00 квалификация (девушки);

- 13:00 — 16:00 квалификация (юноши);

- 19:00 — 20:30 финал (юноши, девушки).

27 июня - лазание на трудность:

- 10:00 — 12:30 квалификация (юноши, девушки);

- 13:30 — 16:00 квалификация (юноши, девушки);

- 18:30 — 20:15 финал (юноши, девушки);

- 20:15 — награждение.