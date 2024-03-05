Супернинзя посоревнуются на тюменском скалодроме

Победитель телепроекта "Суперниндзя" на СТС Вадим Тимонов (Санкт-Петербург), обладатель второго места Влас Гаврилов (Татарстан) и один из самых ярких участников сезонов 2022 и 2023 Алексей Савкин (Санкт-Петербург) выступят на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию в Тюмени.

Уже 6 марта Влас и Алексей возьмут старт в дисциплине "Лазание на трудность". 9-10 марта к ним присоединится Вадим, который будет выступать только в боулдеринге.

Увидеть спортсменов воочию поклонники телешоу могут в легкоатлетическом манеже (Луначарского, 12).

Всероссийские соревнования по скалолазанию пройдут в Тюмени с 6 по 10 марта. Это открытие сезона. В нем примут участие 219 человек из 22 регионов.

Расписание, подробности по бесплатному входу для зрителей здесь.