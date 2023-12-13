Тюменские скалолазы отличились на окружном турнире

Тюмени состоялись чемпионат и первенство Уральского федерального округа по скалолазанию в дисциплинах "лазание на скорость", "лазание на трудность" и "боулдеринг". Участие в соревнованиях приняли порядка 400 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО.

Победителей и призеров определили в пяти возрастных группах – от 10 до 19 лет и старше. Нашим ребятам удалось завоевать несколько наград.

Победителями в "лазание на трудность" стали тюменцы Дмитрий Оксов (среди юношей 10-13 лет) и Аяз Тимшанов (среди юношей 14-15 лет).

Вторые места у Александра Банникова (среди юношей 16-17 лет) и Евгении Лысенко (среди девушек 14-15 лет).

В этой же дисциплине среди мужчин третье место у Александра Шикова.

Председатель тюменской областной федерации скалолазания Станислав Лобзов:

Дисциплина "боулдеринг" в этом виде спорта отличается от остальных тем, что здесь участники должны преодолеть серию сложных трасс – пять маршрутов различной сложности на высоте до четырех метров без страховки. В скалолазании на скорость важно быстро подняться до конца вертикальной трассы высотой в пятнадцать метров, но уже, конечно же, со страховкой. А в "лазании на трудность" побеждает тот, кто дальше пролезет по высокой трассе.

Помимо личного первенства, лучших определили в общекомандном зачете. Здесь наша сборная вошла в тройку лидеров, заняв третье место. Командное золото и серебро забрали спортсмены из Свердловской и Челябинской областей соответственно.