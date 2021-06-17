В Тюмени пройдут чемпионат и первенство по мотокроссу

Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

В это воскресенье, 20 июня, на мототреке спортивной школы "Старт XXI век" пройдет первый этап открытых летних чемпионата и первенства города Тюмени по мотоциклетному спорту в дисциплинах "суперкросс". В 12 часов состоится торжественное открытие, эти соревнования откроют сезон мотоциклетных гонок в Тюмени.

На старт заездов выйдут спортсмены из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Шадринска, а также из Омской и Свердловской областей, в числе которых победители и призеры соревнований Уральского и Сибирского федеральных округов. Возраст участников: от 6 до 45 лет.

Организаторы запланировали три этапа и предложили новую конфигурацию мотоциклетной трассы со скоростными и длинными прыжками. В программу войдут соревнования в классах "50 см3", "65 см3", "85 см3", "125 см3", "открытый" (во всех классах), "Женщины", "Ветераны", а также в очень популярном в молодежной и подростковой среде классе "питбайк".