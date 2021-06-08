В Тюменской области пройдет чемпионат по городошному спорту

С 9 по 13 июня в селе Упорово на стадионе "Центральный" состоится чемпионат Тюменской области по городошному спорту. Участие в соревновании примут команды в составе 6 спортсменов — 5 мужчин и 1 женщина.

Первый и второй день будут посвящены "Городкам классическим" (личный зачет), которые состоятся в два тура по 15 фигур. 11, 12 и 13 июня спортсмены сразятся в "городки классические-командные соревнования".

Несмотря на то, что в столице региона городошный спорт последние годы редко попадает в повестку, в районах области он активно развивается, спортсмены регулярно выезжают на соревнования и показывают хорошие результаты.

"Сильная школа подготовки спортсменов по данному виду спорта находится в поселке Винзили Тюменского района. В числе воспитанников есть кандидаты в мастера и мастера спорта. Ребята становились призерами первенств Уральского, Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов. Награды первенства России в региональную копилку привозили городошники из Упорово и Заводоуковска. Стабильно хорошо на областных соревнованиях выступают спортсмены из Аромашево. Воспитаннику этой школы Евгению Киргинцеву принадлежит рекорд области – 10 фигур за 11 бит, который он установил в 2012 году. Его спортивное достижение равно рекорду России, установленному ранее. Отмечу, что в 2019 году Дарья Круглякова из поселка Винзили стала бронзовым призером первенства России, сборная младших юношей также поднялась на третью строчку на первенстве страны. В 2020 году тюменские ветераны стали четвертыми на всероссийских соревнованиях Кубок мэра Москвы", — прокомментировал вице-президент федерации городошного спорта Тюменской области Александр Кокарев.