Тюменские футболисты проведут первый матч полуфинала плей-офф Париматч-Суперлиги в гостях

Фото: Ассоциация мини-футбола России / АМФР

Полуфинал плей-офф чемпионата России по мини-футболу среди команд Париматч-Суперлиги стартует 29 мая. В первом матче МФК "Тюмень" сразится с командой "Норильский никель". Во втором полуфинале "Синара" из Екатеринбурга встретится с "КПРФ" из Москвы.

Тюменская команда во главе с капитаном готовится к тяжелым битвам. "У каждого клуба свои высокие амбиции, все рвутся на пьедестал, в Лигу чемпионов. "Норильский никель" – очень хорошая команда, соперник сильный, и чтобы одолеть его, надо отдать все силы, применить все свое умение", – прокомментировал капитан МФК "Тюмень" Артем Антошкин.

Согласно регламенту, счет серии будет идти до трех побед. По итогам будут определены команды, которые продолжат борьбу за золото и бронзу чемпионата. Для тюменского клуба первые два матча пройдут на выезде. Команде предстоит отправиться в Норильск. Игры состоятся в субботу в 18:00 и в воскресенье в 19:00. Болельщики МФК "Тюмень" смогут подключиться к прямой трансляции официального ютуб-канала Ассоциации мини-футбола России и следить за происходящим на поле онлайн.

Ответные матчи пройдут в Тюмени 3 и 4 июня, при ничейном результате в серии. Билеты уже появились в продаже в кассах СК "Центральный", где и пройдут игры, а также на официальном сайте клуба. При счете серии 2-2 пятый матч состоится 8 июня. По информации интернет-портала "Вслух.ру", финал, а также серия за 3-е место продлятся с 13 по 23 июня.