В топ-5 регионов по развитию мини-футбола вошла Тюменская область

Тюменская область вошла в приоритетный уровень российского рейтинга по развитию мини-футбола и заняла четвертое место в первой пятерке. Очередной рейтинг по итогам сезона 2021-2022 годов подготовила ассоциация мини-футбола России (АМФР).

Год назад Тюменская область также была на 4-м месте, но в этом году она увеличила количество баллов — со 123 до 164. В первой тройке Югра, Свердловская и Нижегородская области.

Как сообщил Вслух.ру, оценка развития мини-футбола строится на разных критериях. Учитывается наличие команд Суперлиги, Высшей лиги, развитие детского и юношеского мини-футбола и т.д.

Напомним, тюменские мини-футболисты входят в составы сборных России разных лиг и возрастов.

В прошедшем сезоне выступающий в суперлиге МФК "Тюмень" вышел в финал четырех "Лиги чемпионов" УЕФА, однако команду лишили права продолжить борьбу по политическим причинам. "Тюмень-д" выступает в Высшей лиге, по итогам сезона клуб вошел в первую десятку.