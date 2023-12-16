В Тюмени пройдет первый PARI-Кубок Лиги по мини-футболу

Тюмень станет первым городом, который примет новый турнир – PARI-Кубок Лиги по мини-футболу. Соревнования пройдут в феврале.

PARI-Кубок Лиги пройдет в формате "финала восьми" по кубковой системе и принципу плей-офф. Список участников будет определен по итогам 11 тура PARI-Суперлиги, который пройдет на следующей неделе. МФК "Тюмень", занимающий 6 место в турнирной таблице, 22-23 декабря примет лидера - "Ухту" из Коми. Поединки состоятся на домашней площадке.

В ¼ финала Кубка Лиги пары будут распределены следующим образом: занимающие 1 и 8 места в турнирной таблице, 2 и 7 места, 3 и 6 места, 4 и 5 места.

Четвертьфинальные матчи пройдут в "Центральном" 3 февраля. Победители образуют состав "Большого финала", а проигравшие – "Малого финала". Полуфинал состоится 4 февраля.

В третий игровой день, 6 февраля, в стыковых матчах победители и проигравшие в своих полуфиналах разыграют с первого по восьмое места. В отличие от матчей PARI-Суперлиги на PARI-Кубок Лиги в случае ничейного результата будет назначено дополнительное время – два тайма по пять минут. Если и после этого не определится победитель, то будет назначена серия пенальти, пояснили в пресс-службе Лиги, сообщает Вслух.ру.