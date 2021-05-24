На курорте "Солнечная долина" состоялся грандиозный "Light Enduro Racing 2021" – фестиваль эндуро-гонок

Фото от организаторов

На курорте "Солнечная долина" 22 мая прошел грандиозный "Light Enduro Racing 2021" – фестиваль эндуро-гонок. В мероприятии приняли участие 160 участников из Миасса, Златоуста, Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Уфы.

В формате фестиваля гонка проходит уже второй год подряд и собирает много положительных отзывов от участников и гостей мероприятия:

"Мы приехали всей семьей. Пока муж участвует в соревнованиях, мы гуляем, загораем на озере. Дети в экстрим-парке проходят трассы", поделилась Наталья, гостья фестиваля.

Фестиваль длился три дня: в первый день гонщики приняли участие в открытой тренировке от команды "Enduro Ural", во второй день состоялась сама гонка, на третий день участники отправились в тур по окрестностям курорта "Солнечная долина". Мероприятие прошло при поддержке автомобильного завода "Урал".

Участникам понравились трассы: для каждой категории гонщиков была сделана своя трасса. Все трассы прошли по пересеченной местности, через лес, поляны, ручьи. Отличие было в километраже и уровне сложности подъемов в гору.

В гонке победили Максим Кореняк (категория "Hard") из Златоуста, Матвей Вопилов (категория "Кантри") из Миасса, Сергей Третьяков (категория "Хобби") из Екатеринбурга и Александр Исаев (категория "Лайт") из Южноуральска.

После награждения победителей все отправились на вечеринку в ресторан "Sunny Valley".

Также участники оценили инфраструктуру курорта: они посетили термальный комплекс "Бани мира" с открытым бассейном, прошли программы парения, кто-то успел посетить картодром и погонял на картах, самые неутомимые покатались на вейкборде. Участники приехали семьями: дети посетили детский клуб и покатались на всесезонном тюбинге.

Следующий экстрим-фестиваль будет посвящен квадроциклам – он состоится в сентябре. А пока все любители острых ощущений и квадротехники могут приехать отдохнуть на курорте "Солнечная долина" по программе тура "Квадро".

Тур "Квадро" включает: проживание в выбранном отеле курорта (их на территории четыре), завтрак+ужин в ресторане, посещение термального комплекса "Бани мира", экскурсию на квадроциклах по окрестностям. Для детей дополнительно предусмотрено посещение хаски-парка и детского центра "Подсолнух".

В течение летнего сезона на курорте "Солнечная долина" проводится много интересных мероприятий: экстремальные и спортивные фестивали, гастрономические уикенды и даже этнические вечеринки.

Узнать подробности о возможностях отдыха на курорте "Солнечная долина" можно на сайте dolina.su в социальных сетях: вконтакте, инстаграм или по номеру единого центра бронирования курорта: +7 351 778 54 26.