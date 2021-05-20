Тюменские школьники примут участие в президентских состязаниях

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

С 21 по 23 мая в областном детском оздоровительно-образовательном центре "Олимпийская Ребячка" (Тюменский район) пройдет III региональный этап "Президентских состязаний" и "Президентских спортивных игр" . Участие примут 120 школьников региона.

В региональном тюмеменском этапе "Президентских спортивных игр" примут участие СОШ им. Декабристов (г. Ялуторовск), гимназия №1 (г. Тюмень), СОШ №5 (г. Тобольск) и Нижнетавдинская СОШ. Школьникам предстоит показать свои силы в таких видах спорта как: баскетбол 3х3, легкая атлетика, настольный теннис, волейбол, плавание и мини-футбол.

Победители получат возможность представить Тюменскую область на Всероссийском этапе, который пройдет с 6 по 26 сентября в детском центре "Смена" (Краснодарский край). За звание лучших будут бороться команды школ со всей Российской Федерации.

"Президентские состязания" предусматривают участие в них команд, сформированных из одного класса, одной общеобразовательной организации. В этом году участниками стали школьники 7-х классов, 2006-2008 г.р.

Состязания пройдут в двух группах: "городская" и "сельская". В первой участие примут: СОШ №48 и СОШ №5 (г. Тюмень), СОШ №1 (г. Заводоуковск), СОШ №1 (г. Тобольск). Во второй группе выступят учащиеся Боровской СОШ №1 (Тюменский район), Упоровской СОШ №1, Сорокинской СОШ №1, "Демьянской СОШ имени гвардии матроса А.Копотилова" (Уватский район).

В обязательную программу "Президентских состязаний" входят: спортивное многоборье (тесты), эстафетный бег, творческий и теоретический конкурс, а в дополнительную – баскетбол 3х3, мини-футбол, плавание и шахматы.

Городская класс-команда и сельская класс-команда, ставшие победительницами "Президентских состязаний", получат право представлять регион на всероссийском уровне. Состязания пройдут с 5 по 25 сентября 2021 года на базе детского центра "Орлёнок" (Краснодарский край).

Торжественное открытие тюменского этапа соревнований состоится 21 мая в 20:00 на территории центра "Олимпийская Ребячка" (Тюменский район, 42 км Ирбитского тракта).