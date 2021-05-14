На "Стальном характере" будет трасса для детей от трех лет

В Тюмени фестиваль бега "Стальной характер" пройдет 30 мая. Организаторы подготовили для его участников насыщенную программу: несколько дистанций, включая полумарафонные 21,1 км, трассы для скандинавской ходьбы, красочный и детский забеги.

Впервые для любителей скандинавской ходьбы подготовили две дистанции – 3 и 5 километров. Заявиться на них может любой желающий.

Кроме того, фестиваль бега станет отличным поводом порадовать своего ребенка в преддверии Дня защиты детей. Для маленьких любителей бега организаторы также приготовили две дистанции – малыши от 3 до 6 лет могут пробежать 500 метров, а дети постарше могут преодолеть целый километр.

Полумарафон стартует у Конторы пароходства. Затем трасса пройдет по набережной, в районе Моста влюбленных бегуны поднимутся на улицу Ленина, по ней добегут до Перекопской, а оттуда – вернутся к Конторе пароходства по верхнему ярусу набережной. Планируется, что в нем примут участие более 2000 человек. Каждый из них на финише получит медаль.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Фестиваль бега в Тюмени будет организован в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в части соблюдения мер, препятствующих распространению COVID-19, пишут организаторы.