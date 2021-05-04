Танцоры спортшколы "Прибой" завоевали награды Кубка VISAVIS

Фото: СШ "Прибой"

Турнир по танцевальному спорту на Кубок VISAVIS состоялся в Тюмени 1 мая. По итогам соревнований огромное число наград завоевали воспитанники СШ "Прибой".

Только в категории "Соло" золотыми медалистами стали сразу 12 спортсменов: Валерия Саукова, Ева Савченкова, Анна Ткачук, Полина Горячева, Софья Сорока, Дарья Гельман, Анфиса Куликова, Элина Саитова, Мила Павлова, София Передери, Елизавета Чуклина, Анастасия Бондарь.

В этой же категории в активе спортивной школы 10 серебряных наград. Отличились Таисия Нугаева, Вероника Креймер, Диана Потехина, Азалия Губайдуллина, Мария Дьяченко, Юлия Быковская, Софья Гордиевская, Даяна Койше, Сафия Фахрутдинова, Алиса Порубова. Также третье место завоевала Мария Кузнецова.

Множество наград юные танцоры выиграли и в других выступлениях. Первые места заняли Константин Михеев и Анастасия Клеменова, Таисия Нугаева и Вероника Креймер, а также Арина Елфимова. Алена Пшеничникова и Алиса Шабалина, Ангелина и Мария Кузнецовы, Мария Дьяченко и Юлия Быковская выиграли серебро. Лаврентий Таратунин и Анастасия Труфанова заняли третье место.

Добавим, что помимо этого на счету Дарьи Харитоновой серебро и бронза, пятое место заняла Софья Сорока, Тимофей Шлотгауэр и Амалия Мамедова заняли 6 место.