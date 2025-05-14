Центр добрососедства "Моя библиотека" откроют в Тюмени

Центр добрососедства "Моя библиотека" - это обновлённый филиал Централизованной городской библиотечной системы в жилом районе Мелиораторов (ул. 70 лет Октября, 3а), откроют его 15 мая.

Как пояснили в администрации города, в районе проживает много активных и увлеченных жителей, которые хотят найти себе друзей, обсудить наболевшие вопросы, обменяться опытом и поучаствовать в культурной и общественной жизни местного сообщества. Таким центром для них станет "Моя библиотека". Благодаря модернизации и трансформации в библиотеке полностью обновлен книжный фонд, оборудованы функциональные зоны, которые позволят комфортно проводить время.

В центре предусмотрено тематическое зонирование площадей. Уютное пространство "Мое чтение" оснащено сенсорными планшетами с доступом к электронному каталогу библиотеки и специальным рабочим местом для слабовидящих читателей с персональным компьютером, портативным видео-увеличителем и адаптированной клавиатурой. "Мое творчество" – зал для декоративно-прикладного творчества на мастер-классах, в нём имеется 3D-принтер. Пространство "Мое детство" предлагает разнообразный книжный фонд для юных читателей и их родителей, игровую зону с настольными играми, Lego-столом, интерактивной песочницей и панелью. "Моя территория" – это пространство для подростков с зоной для настольных игр и комфортными местами для индивидуальной работы за компьютером с доступом в Интернет. Зал "Мое вдохновение" оборудован для проведения просветительских мероприятий, праздников, выставок.

Для ценителей живого звука и музыки библиотека может предложить современный виниловый проигрыватель, пластинки и наушники, а также электронное фортепиано для проведения музыкальных репетиций и квартирников. Гостей библиотеки ждут лекции, книжные вечеринки, мастер-классы, тематические праздники, соседские посиделки, клубы по интересам и многое другое.