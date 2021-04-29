Для гостей Тюмени провели зарядку от "Стального характера"

Фото: прессс-служба фестиваля "Стальной характер"

Бодро и весело начали сегодня, 29 апреля, день участники полуфинала федерального конкурса "Мастера гостеприимства". В Тюмени собрались представители туристической сферы из более чем 40 регионов со всей страны. Их радушно встретили организаторы фестиваля бега "Стальной характер", который состоится в нашем городе 30 мая.

Они устроили беговую тренировку с элементами разминки в сквере имени Александра Моисеенко в 7:30. Несмотря на столь ранний час, набралось более 20 желающих размяться и взбодриться перед началом сложного конкурсного дня. "В рамках подготовки к фестивалю бега, который пройдет 30 мая, мы решили провести зарядку для полуфиналистов такого масштабного конкурса. Через это мероприятие гости нашего города смогли прочувствовать атмосферу подготовки к фестивалю бега, увидеть, что "Стальной характер" – это здоровый образ жизни, командный дух и, конечно, веселье", – поделился менеджер проекта, директор Центра детского и массового спорта Александр Колыхаев.

Он отметил, что в связи с нынешней ситуацией популярность подобных занятий и тренировок растет. Многие в период вынужденных ограничений из-за сложной эпидемиологической обстановки скучали по активному образу жизни и с нетерпением ждут фестиваля.

Желание заниматься спортом, несмотря на все обстоятельства, демонстрировали и участники сегодняшней зарядки. Те, кому физическая подготовка не позволила заниматься в полную силу, переходили с бега на быстрый шаг. А кто-то и вовсе вышел на зарядку босиком, проявив поистине стальной характер. "Причина довольно банальная – я просто не взял с собой обувь. Это, конечно, расстроило, но не остановило", – признался участник зарядки.

Тренировку для представителей турсферы из разных регионов проводил кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, член сборной команды Тюменской области по легкой атлетике Максим Важенин. Параллельно с подготовкой к фестивалю бега "Стальной характер" он тренируется перед чемпионатом России. "Я недавно приехал со сборов, я всегда бодр, весел и полон сил. 30 мая планирую участвовать вместе со своей 5-летней дочкой. Побежим либо 500-метровую дистанцию, либо 1 километр", – рассказал спортсмен.

Напомним, фестиваль бега "Стальной характер" будет организован в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в части соблюдения мер, препятствующих распространению COVID-19. Кроме того, в его рамках можно внести вклад в установку мирового рекорда и присоединится к федеральному проекту "Забег.РФ". Регистрация на сайте.