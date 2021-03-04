Тюменцы смогут заранее зарегистрироваться на экстремальный забег

Фото: пресс-служба забега "Стальной характер"

В эту пятницу, 5 марта, любители активного отдыха смогут зарегистрироваться и получить стартовый пакет для участия в проекте "Стальной характер | Холод". Сделать это можно будет с 10 до 21 часов в аквапарке "ЛетоЛето" (ул. Щербакова, 87).

Для регистрации необходимо взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, билет, справку о допуске к занятиям физической культурой и заполненную форму передачи права участия при необходимости. Процесс регистрации будет проходить с соблюдением всех антиковидных мер – использованием масок, перчаток, а также санитайзеров.

"Сейчас в России большое внимание уделяется развитию внутреннего туризма. Забег “Стальной характер” является ярким примером того, как событийный туризм привлекает в Тюмень жителей других регионов. К нам приезжают не только жители близлежащих городов – Екатеринбурга, Кургана, Тобольска, но и поклонники здорового образа жизни из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга. Поэтому можно смело сказать, что "Стальной характер | Холод" станет для многих отличной возможностью не только проверить свои силы, но и познакомиться с нашим замечательным городом", – отметил руководитель проекта Андрей Потапов.

Напомним, забег состоится в субботу, 6 марта, на территории базы отдыха "Кулига-парк". В нем примут участие около 1000 человек из разных уголков России. Для поклонников здорового образа жизни подготовлено 4 дистанции – 3, 5, 7 или 9 км, а также более 20 зимних препятствий.