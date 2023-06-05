Полумарафон в Тюмени пробежали 2,5 тысячи тюменцев

Фестиваль бега "Стальной характер", в рамках которого состоялся Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", прошёл в Тюмени 4 июня, участие в нем приняли более 2,5 тысячи любителей бега, сообщают организаторы проекта:

На мероприятии собрались 2,5 тысячи участников разных возрастов и уровней подготовки, чтобы преодолеть дистанции протяженностью 1, 5, 10 и 21,1 километр. Даже аномальная жара не стала преградой для бегунов с по-настоящему стальным характером, а за безопасность на трассах отвечали волонтеры и службы МЧС.

Вместе с тюменцами бежали двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию 2020 года София Позднякова, серебряный олимпийский призер по лыжным гонкам Иван Якимушкин, многократный чемпион мира по скалолазанию Станислав Кокорин, айронмен Владимир Волошин.

Торжественно открыть фестиваль приехали глава города Тюмени Руслан Кухарук и губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Впервые состав участников был настолько представительным. Этот старт войдет в историю проекта и, я уверен, даст новый толчок развитию любительского спорта в Тюменской области. Благодарю команду проекта "Стальной характер" за работу. Выражаю благодарность директору департамента по спорту, физической культуре и дополнительному образованию Тюменской области Хромину Евгению Владимировичу за поддержку проекта. И, конечно, говорю спасибо всем любительским спортивным сообществам Тюменской области за включенность в реализацию фестиваля", — поделился организатор проекта "Стальной характер" Андрей Потапов.

Проект реализуется Фондом поддержки спорта при поддержке Правительства Тюменской области в лице департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.