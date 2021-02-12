"Стальной характер" пройдет в Тюмени в марте

Спортивное мероприятие "Стальной характер | Холод" пройдет 6 марта на территории базы отдыха "Кулига-парк". По оценке организаторов, в мероприятии примут участие около 1500 человек — не только из Тюмени и области, но и жители регионов УрФО.

"В соответствии с постановлением правительства Тюменской области в регионе разрешены официальные физкультурные и спортивные мероприятия. Экстремальный забег "Стальной характер | Холод" в соответствии с приказом областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования внесен в перечень таких событий", – поделился руководитель проекта Андрей Потапов.

Участники забега смогут преодолеть преодолеть трассу в одиночку или выйти на старт командой. На выбор им будет предложено 4 дистанции – 3, 5, 7 или 9 км. На самой протяженной спортсменов-любителей будут ждать более 20 препятствий, среди которых разного рода барьеры, подъемы, бастионы и, конечно, множество снежных преград.

Подать заявку на участие можно на сайте проекта.