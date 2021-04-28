В Тюмени определились сильнейшие танцоры в стиле "акробатический рок-н-ролл"

Фотограф: Илья Ахметшин

Чемпионат и первенство Тюменской области по акробатическому рок-н-роллу завершился в Тюмени 24 апреля. Соревнования прошли уже во второй раз и собрали на площадке СК "Прибой" более 150 участников.

Акробатический рок-н-ролл - это разновидность спортивного танца, объединившая в себе хореографию и акробатику. Это очень эффектное сочетание, делающее выступления спортсменов зрелищными и зажигательными. Подобное мероприятие состоялась в Тюмени впервые в 2019 году. Тогда за звание сильнейших боролись порядка 70 спортсменов.

В 2021 году Тюменская область была представлена 4 командами. Сильнейшими стали воспитанники Елены Юрьевны Ретиной - старшего тренера сборной команды региона, тренера высшей категории спортшколы "Прибой", мастера спорта России, президента Федерации акробатического рок-н-ролла Тюменской области.

В дисциплине "формейшн" среди женщин первое место заняла команда "Fire lady", а среди девушек лучшей стала "Energy". В "А класс-микст" среди юношей и девушек победу праздновала пара Евдинии Метальниковой и Данилы Малюгина. В "В класс-микст" среди мужчин и женщин золото выиграли Анна Ковалева и Никита Лысаков.

Сразу двух первых мест добились Ева Петелина и Никита Гожин. Им покорились "В класс-микст" и "А класс-микст" среди юниорок и юниоров. Также первое место в дисциплине "В класс-микст" среди юношей и девушек заняли София Швалева и Семён Крупин, а среди девочек и мальчиков - Вера Яковлева и Егор Бирюков (тренер пары - Юлия Воробьева).

"Я хотела бы выразить огромную благодарность Департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, спортивной школе "Прибой" города Тюмени, Всероссийской Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла", - прокомментировала результаты соревнований Юлия Ретина.

Отметим, что все победители прошли дальнейший отбор для участия в Чемпионате и первенстве Уральского федерального округа, который состоится в Тюмени в октябре 2021 года, и для участия во Всероссийских соревнованиях и Чемпионате и первенстве России по акробатическому рок-н-роллу.