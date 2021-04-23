Чемпионат и первенство региона по акробатическому рок-н-роллу стартует в Тюмени

Фото: МАУ СШ "Прибой"

В Тюмени с 23 по 25 апреля на площадке СК "Прибой" состоится Чемпионат и первенство Тюменской области по акробатическому рок-н-роллу. Участие примут сильнейшие спортсмены и команды муниципальных образования Тюменской области, а также - вне конкурса - представители других регионов России.

На соревнованиях будет представлено множество разнообразных дисциплин и возрастных категорий: "М класс-микст" (мужчины и женщины), "А класс-микст" (мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчики и девочки), "В класс-микст" (мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчики и девочки), "Буги-вуги" (мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки), "Формейшн" (женщины, девушки) и "Формейшн-микс" (мужчины и женщины, юниоры и юниорки).

Старт Чемпионата и первенства состоится 24 апреля в 11:00. Завершится мероприятие в 19:00. Соревнования личные. Победители и призеры во всех возрастных категориях и спортивных дисциплинах будут награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.

Организаторами мероприятия выступают: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Федерация акробатического рок-н-ролла Тюменской области, спортивная школа "Прибой" и Центр спортивной подготовки.

С официальным положением "О проведении Чемпионата и первенства Тюменской области по акробатическому рок-н-роллу" можно ознакомиться здесь.