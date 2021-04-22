Определились сильнейшие юные шахматисты Тюменской области

В рамках XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области 16-18 апреля в районном посёлке Голышманово в РДК "Юность" прошли соревнования по шахматам. За победу боролись 26 команд из разных муниципалитетов юга региона, общее количество участников составило 155 человек.

В состав каждой команды входили по шесть игроков 2004 года рождения и младше. Юные шахматисты сражались по правилам классических шахмат.

По итогам соревнований в первой группе (группе городов) первое место заняла команда Калининского административного округа Тюмени, вторыми стали представители команды Тобольск-1, третье место на счету Центрального административного округа Тюмени.

Во второй группе (сельские поселения) победу праздновали шахматисты Ярковского района. Второе место занял Голышмановский городской округ, третье - Тобольский район.

На церемонии награждения присутствовал Глава Голышмановского городского округа Александр Леонидович Ледаков.