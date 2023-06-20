"Лига дворового спорта России" объединила тюменцев на шахматном турнире

В сквере "Семейном" в областном центре состоялся традиционный шахматный турнир "Лиги дворового спорта России". Принять в нем участие могли все желающие старше 16 лет.

Всего в черно-белые баталии вступили 22 шахматиста. Соревнования прошли по швейцарской системе, в 7 туров с контролем времени.

В итоге в общем зачете места распределились следующим образом: победителем стал Илья Абрамов, второе место у Марка Денисюка, замыкает тройку призеров Владислав Берсенёв.

Среди ветеранов (60+) первое место занял Самвел Мхитарян, второе место у Ильгиза Минулина, замыкает тройку призеров Александр Сунцов.

Среди женщин чемпионкой стала Татьяна Ковальчук, второе и третье места достались Тамаре Лаврентьевой и Фариде Латыповой соответственно.

В рамках федерального проекта "Лига дворового спорта России" в Тюмени на сегодняшний день развиваются пять видов спорта: шахматы, футбол, волейбол, стритбол и хоккей.

Футбольные баталии периодически проходят в Тюмени и Ишиме. Растет количество приверженцев футбола и в Тобольске. Здесь уже прошли три тура, а заявки продолжают поступать.

Кроме того, в областном центре завершился первый тур волейбольного турнира. В июле в рамках "Лиги дворового спорта России" пройдут соревнования по мини-футболу и мастер-классы по волейболу.