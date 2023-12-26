Шахматный турнир в честь юбилея тюменской геологии собрал около сотни любителей игры

10:00 26 декабря 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени прошли региональные соревнования по быстрым шахматам, посвященные 75-летию тюменской геологии, участие в них приняли сто жителей Тюмени, Ялуторовска, Тюменского, Ялуторовского, Омутинского, Нижнетавдинского и Исетского районов, Голышмановского городского округа и Ямала разных возрастов и сами геологи.

Президент Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров:

Шахматный турнир стал заключительным в серии мероприятий, посвященных юбилею тюменской геологии. Участников поприветствовали почетные геологи нашего региона, работники нефтегазовой отрасли, а также родственники тех выдающихся личностей, что сыграли немаловажную руль в развитии данной сферы. Геологи всегда очень любили играть в шахматы, для них регулярно проводились и продолжают проводиться турниры по данному виду спорта. Благодаря соревнованиям они вновь смогли хорошо провести время за любимым занятием. 

Победителей и призеров определили в 10 возрастных категориях. Лучшие результаты продемонстрировали Кирилл Котляр, Мария Трофимова, Кирилл Воронов, Анна Саватнеева, Лев Гудованый, Виктория Точилкина, Павел Хитров, Всеволод Бессараб, Тамара Лаврентьева и Виктор Половников.

Теги: шахматы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2023