Шахматный турнир в честь юбилея тюменской геологии собрал около сотни любителей игры

В Тюмени прошли региональные соревнования по быстрым шахматам, посвященные 75-летию тюменской геологии, участие в них приняли сто жителей Тюмени, Ялуторовска, Тюменского, Ялуторовского, Омутинского, Нижнетавдинского и Исетского районов, Голышмановского городского округа и Ямала разных возрастов и сами геологи.

Президент Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров:

Шахматный турнир стал заключительным в серии мероприятий, посвященных юбилею тюменской геологии. Участников поприветствовали почетные геологи нашего региона, работники нефтегазовой отрасли, а также родственники тех выдающихся личностей, что сыграли немаловажную руль в развитии данной сферы. Геологи всегда очень любили играть в шахматы, для них регулярно проводились и продолжают проводиться турниры по данному виду спорта. Благодаря соревнованиям они вновь смогли хорошо провести время за любимым занятием.

Победителей и призеров определили в 10 возрастных категориях. Лучшие результаты продемонстрировали Кирилл Котляр, Мария Трофимова, Кирилл Воронов, Анна Саватнеева, Лев Гудованый, Виктория Точилкина, Павел Хитров, Всеволод Бессараб, Тамара Лаврентьева и Виктор Половников.