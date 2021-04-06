В Упорово завершилась XXIV Спартакиада учащихся Тюменской области по волейболу

Финальные соревнования XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области по волейболу среди команд II группы прошли 26-28 марта 2021 года в селе Упорово на базе Упоровской ДЮСШ (директор - Зингер А.В.).

В финальных соревнованиях среди девушек приняла участие 81 спортсменка Абатского, Аромашевского, Викуловского, Исетского, Нижнетавдинского, Упоровского, Яровского районов и Голышмановского городского округа. Победителем и призёрами стали команды из Упорово, Нижней Тавды и Голышманово.

Турнир среди юношей прошёл между 75 участниками из команд Аромашевского, Викуловского, Исетского, Казанского, Омутинского, Тобольского, Упоровского и Ярковского районов. Победителями стали спортсмены из Упорово, вторые - исетские волейболисты, третьи - аромашевцы.