Футболисты "Прибоя" сыграли в хоккей в валенках

Фото: СШ "Прибой"

Соревнования по хоккею в валенках состоялись 28 февраля в рамках Спартакиады среди дворовых команд и органов ТОС Тюмени. На площадке СК "Рубин" (ул. Мурманская, 31/1) сыграли 14 команд ребят в возрасте от 14 до 17 лет.

Участие в увлекательных спортивных баталиях приняла и команда "Прибой", состоящая из воспитанников отделения футбола, тренируемых Олегом Владимировичем Елкиным. Несмотря на непривычный для себя вид спорта ребята выступили ярко и уверенно, заняв в итоге почётное второе место и получив массу позитивных эмоций.

Помимо команды СШ "Прибой" в соревнованиях приняли участие: "Союз 6065", "Грани", "Кижеватова", "Кижеватова-2", "Лесобаза-Тура", "Фортуна-Метелево", "Фортуна-школа 38", "Фортуна-2", "Старт", "Поселок Строителей", "Пламя", "Контакт-КПД", "Олимп". Команды были сформированы по территориальному принципу.

Организаторы соревнований - департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени и Тюменский городской многопрофильный центр.