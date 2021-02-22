В Тюмени прошла пятая "Битва на Туре"

Фото предоставлено Союзом экстремальных видов спорта

III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр, соревнования по джиббингу (сноуборд) и freeski контест (экстремальные горные лыжи) прошли в Тюмени 20 февраля. В 2021 году "Битва на Туре" вошла в календарь международных соревнований FIS - организаторы представили тюменскую локацию как место, подходящее для проведения международных соревнований в следующем году. Прямая трансляция Битвы на Туре собрала более 600 тысяч просмотров в социальной сети "ВКонтакте".

Участие в соревнованиях приняли 50 титулованных спортсменов со всей страны – от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. Среди них мастера спорта, чемпионы России, многократные победители российских соревнований по сноуборду.

Проект ежегодно проходит в центре Тюмени с 2017 года и привлек внимание советника министра спорта Российской Федерации Романа Ольховского - в этом году он лично посетил Битву на Туре. Также этап Кубка России по биг-эйру в Тюмени впервые посетил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. Уже ведутся диалоги о проведении Кубка Европы по биг-эйру в Тюмени в следующем году.

По словам Дениса Тихомирова, уровень организации позволяет проводить международные соревнования, также для этого необходимо увеличить транзит, зону приземления и трамплин для прыжков.

Результаты соревнований:

Третий этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр

Женщины:

3 место – Логинова Анастасия (г. Екатеринбург)

2 место – Костенко Елена (Сахалинская область)

1 место – Горшенина Анастасия (г. Новосибирск)

Мужчины:

1 место – Баскаков Илья (г. Миасс)

2 место – Еркаев Константин (г. Уфа)

3 место – Мостовой Константин (г. Мурманск)

Джиббинг

1 место – Сухомесов Виталий (г. Пермь)

2 место – Бобрышев Вадим (г. Южно-Сахалинск)

3 место – Ильин Михаил (г. Санкт-Петербург) и Згинник Дмитрий (г. Тюмень)

Лучший трюк показал Шашерин Даниил (г. Петрозаводск)

Фриски

1 место – Казаков Аркадий (г. Санкт-Петербург)

2 место – Камалов Тимур (г. Москва)

3 место – Линд Василий (г. Санкт-Петербург)

Иван Шмонин, глава Союза экстремальных видов спорта:

В этом году организация проекта оказалась сложнее, чем во все предыдущие годы. Этому способствовало большое количество требований по соблюдению мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в период пандемии. Также мы увеличили конструкцию, с чем увеличились и объемы застройки. На протяжении нескольких недель держалась низкая температура воздуха, что сильно тормозило строительство. Работы велись в две смены – и днем и ночью.

Пятичасовая прямая трансляция соревнований собрала 610 тысяч просмотров во ВКонтакте – официальной социальной сети проекта. Эфир можно посмотреть в записи его в записи.

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Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов, Администрации города Тюмени, Visit Tyumen. Партнерами проекта выступили АО "Мостострой-11", Ауди Центр Тюмень, Лабораторная служба Хеликс, Группа страховых компаний Югория, Декатлон.