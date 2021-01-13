Воспитанники спортшколы Луизы Носковой представят Тюмень на всероссийских лыжных соревнованиях

Воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой примут участие в III Этапе Кубка России по лыжным гонкам в составе юношеской сборной команды Тюменской области.

Соревнования пройдут в Кирово-Чепецке с 13 по 17 января. В первый соревновательный день, 14 января, спортсмены выйдут на спринт классическим стилем, 15 января лыжников ждёт индивидуальная гонка классическим стилем на дистанции 10 км для девушек и 15 км для юношей. Наконец, 17 января состоится индивидуальная гонка свободным стилем (10 и 15 км соответственно).

Честь Тюменской области будут защищать воспитанники ОСШОР Луизы Носковой: Ленур Ахметшин, Максим Лопатин, Елизавета Лупатова, Снежана Пелевина, Никита Терехин и Анна Хоботова. Тренеры – Николай Анатольевич Кошкин и Владимир Михайлович Березин.