Воспитанники спортшколы Луизы Носковой представят Тюмень на всероссийских лыжных соревнованиях

11:25 12 января 2021
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Фото: freepik.com

Воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой примут участие в III Этапе Кубка России по лыжным гонкам в составе юношеской сборной команды Тюменской области.

Соревнования пройдут в Кирово-Чепецке с 13 по 17 января. В первый соревновательный день, 14 января, спортсмены выйдут на спринт классическим стилем, 15 января лыжников ждёт индивидуальная гонка классическим стилем на дистанции 10 км для девушек и 15 км для юношей. Наконец, 17 января состоится индивидуальная гонка свободным стилем (10 и 15 км соответственно).

Честь Тюменской области будут защищать воспитанники ОСШОР Луизы Носковой: Ленур Ахметшин, Максим Лопатин, Елизавета Лупатова, Снежана Пелевина, Никита Терехин и Анна Хоботова. Тренеры – Николай Анатольевич Кошкин и Владимир Михайлович Березин.

Теги: лыжные гонки
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