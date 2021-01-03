Тюменцы могут заниматься йогой в домашних условиях

Регулярные занятия йогой повышают тонус и придают сил. Заниматься ею можно даже в домашних условиях, если знать основные правила. Тюменский преподаватель по йоге Юлия Козлова рассказала, что нужно знать всем, кто решил практиковать упражнения.

Йога представляет собой комплекс упражнений (асан), которые выполняются в определенной последовательности. Завершает занятие поза покоя – шавасана: в ней тело должно быть неподвижным в течение 10-15 минут. Для занятий в домашних условиях понадобится коврик, плед, чтобы укрыться во время отдыха, и вода.

Заниматься йогой нужно только на голодный желудок, предпочтительно - в утреннее время. Перед занятием проветрите комнату, можно ненадолго зажечь палочку с благовонием. Одежду стоит выбрать удобную, желательно хлопковую. Украшения нужно снять, длинные волосы – собрать в пучок.

Начинающим лучше обратиться к йоге-хатха, аштанга или другим видам комплексов асан. Комплексы стоит подбирать, исходя из своих возможностей. Многие асаны выполняются на правую и левую стороны: не стоит бросать занятия на половине и прорабатывать только одну. Во время занятий вы не должны испытывать боль. Не надо специально растягивать мышцы, с силой нагибаться – и при этом терпеть. Учитесь слушать свое тело. Дышите ровно: вдохи и выдохи делайте как можно глубже и медленнее, пишет "Вслух.ру".