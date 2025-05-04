Почему влажная уборка так важна, объяснила врач

Врач Виктория Лебедева рассказала о важности влажной уборки в доме. Для поддержания чистоты и здоровья ее нужно проводить минимум раз в неделю.

Пыль это один из основных врагов чистоты и комфорта в доме. Она скапливается и оседает на мебели и полах, может спровоцировать обострение астмы и аллергии. Влажная уборка справляется с ней наиболее эффективно. Кроме того, это помогает аллергикам избавиться от аллергенов в доме, - сообщает Мегатюмень.

Важным свойством такой уборки является увлажнение воздуха. Так, зимой, когда включено отопление, воздух становится намного суше, отчего слизистые начинают пересыхать, а их защитная функция ослабевает. После влажной уборки легче дышится. Еще она продлевает срок службы полов, мебели, ковров и других поверхностей, так как не допускает появления застарелых пятен.