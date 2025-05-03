Тюменский кардиолог рассказала, как профилактировать атеросклероз

Евгения Квизикявичус, врач-кардиолог кардиологического отделения взрослого стационара ОКБ № 2, считает, что бляшки чаще образуются из-за эндотелиальной дисфункции, когда меняется сосудистая стенка. И происходит нарушение липидного обмена. В результате липидное пятно прилипает, образуется бляшка, которая закрывает просвет. В группу риска людей, подверженных атеросклерозу, входят мужчины от 40 лет и более. Чаще это люди, которые курят, употребляют много сладкой пищи, подвержены стрессу и имеют избыточный вес.

- Мы в силах изменить образ жизни, начать правильно питаться, уменьшить количество красного мяса и сладостей в рационе, а также алкоголя, - рассказывает Квгения Квизикявичус. - Обязательно нужно добавлять физические нагрузки, прогулки. Можно контролировать уровень холестерина и артериального давления посредством препаратов. Желательно наблюдаться у терапевтов.

Эффективны и медикаментозные методы лечения атеросклероза. Есть отработанные схемы лечения. Для их назначения необходимо обратиться к терапевту. При этом, по словам специалиста, полностью избавиться от бляшек в сосудах невозможно, - сообщает Вслух.ру.