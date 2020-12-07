Выпускники спортшколы Луизы Носковой отлично выступили в Увате

Фото: Николай Ильиных

Всероссийские соревнования в рамках второго этапа Кубка России по биатлону прошли в Увате (Тюменская область) с 1 по 7 декабря. Отличный результат продемонстрировали выпускники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой, собравшие целую россыпь наград.

В рамках соревнований лучших выявляли мужчины и юниоры (19-21 год). В суперспринте на 5 км среди юниров сразу две медали в активе тюменских спортсменов: золото выиграл Андрей Вьюхин, второе место занял Денис Таштимеров. На этом Андрей не остановился и вновь стал лучшим – в спринте на 10 км. Денис Таштимеров пробился в десятку, заняв седьмое место. Оба спортсмена являются выпускниками ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой, а ныне представляют ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки".

В заключительный день соревнований состоялись эстафеты. Юниоры выступали командами по 4 человека на дистанции 7,5 км. В этой дисциплине выпускники ОСШОР Л.Н. Носковой также отлично проявили себя: Вячеслав Шелепов, Виталий Гатилов и Станислав Ильиных выиграли бронзу в составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа. Команда Тюменской области (Денис Таштимеров, Алексей Огорелков, Роман Рассказов и Андрей Вьюхин) заняла пятое место.