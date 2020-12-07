Тюменские юниорки стали лучшими на этапе кубка России по биатлону

Фото: ЦСП72

В "Жемчужине Сибири" в Тюмени завершился второй этапа кубка России и всероссийских соревнований по биатлону среди женщин и юниорок.

По итогам суперспринта лучшей среди женщин стала спортсменка из ХМАО — Югры Елизавета Каплина. Представительница Тюменской области Татьяна Акимова стала второй. Бронза у Натальи Гербуловой из Красноярского края. Среди юниорок победу праздновала Амина Иванова из Смоленской области, серебро гонки у Полины Плюсниной (Республика Мордовия – Пермский край), бронзу завоевала представительница ХМАО-Югры Ксения Довгая.

Спринт среди женщин принес победу тюменской биатлонистке Татьяне Акимовой, второй результат показала Екатерина Носкова (ХМАО — Югра), на третьей строчке спортсменка из Мурманской области Анастасия Егорова. Лучшей среди юниорок стала Виктория Коновалова (Красноярский край-Забайкальский край), Анастасия Батманова из Сахалинской области стала второй, Алина Кудисова из ХМАО — Югры стала третьей.

Завершили старты эстафетные гонки. Команда Новосибирской области выиграла гонку среди женщин. В составе команды Софья Ленькова, Лейсан Бикташева, Анастасия Евсюнина, Анна Никулина. Команда Тюменской области в составе Татьяны Акимовой, Ольги Мощенковой, Алены Ивановой и Эммы Тимербулатовой стала серебряным призером. Команда ХМАО —Югры-1 стала бронзовым призером. В составе команды Елизавета Каплина, Татьяна Воронова, Анастасия Поршнева, Кристина Дюпина.

Среди юниорских команд лучшей стала первая команда Тюменской области. В составе команды Арина Пантова, Дарья Сидорова, Ксения Шнейдер. На втором месте команда Красноярского края в составе Анастасии Бражкиной, Кристины Панасенко, Виктории Коноваловой. Замкнула тройку призеров команда Удмуртской Республики в составе Аделины Неклюдовой, Елизаветы Шигаревой, Илоны Знаковой.

Отметим, что мужские гонки проходили в Уватском биатлонном центре им. А.Тихонова. Тюменский биатлонист Евгений Идинов выиграл золото спринта.