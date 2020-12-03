Работники спортшколы Луизы Носковой присоединятся к конференции о цифровизации спорта

IV Всероссийская научно-практическая конференция "День спортивной информатики" состоится 4 и 5 декабря в режиме онлайн. Участие примут и специалисты Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой.

В пятницу конференция стартует в 11:30, в субботу – в 14:00 (время тюменское). Мероприятия будут разделены на несколько блоков. И 4, и 5 декабря участники обсудят тренды, рынки, проблемы и перспективы цифровизации спорта. В пятницу спикеры осветят исследования, цифровые продукты и решения для спорта, а также влияние информационных технологий на здоровье и успех спортсменов. В субботу состоятся лекции, посвященные компьютерным наукам в командных и игровых видах спорта.

"Наша спортивная школа ставит одним из приоритетов постоянное развитие тренеров и материально-информационной базы, внедрение передовых технологий в образование специалистов и тренировочный процесс спортсменов. Поэтому наши специалисты обязательно примут участие в конференции "День спортивной информатики". Эта тема нам особо важна и интересна, так как на базе нашей ОСШОР мы реализуем мероприятия Федеральной экспериментальной площадки" - отметила руководитель ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону, президент Олимпийского совета Тюменской области Луиза Носкова.

Ознакомиться с программой IV Всероссийской научно-практической конференции "День спортивной информатики" можно, пройдя по ссылке. Наблюдать за ходом конференции может любой желающий на платформе YouTube. Посмотреть первый день конференции можно здесь, второй – здесь.