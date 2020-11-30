В Тюмени прошел первый этап кубка России по биатлону

Фото: ЦСП72

В "Жемчужине Сибири" состоялся первый этап Кубка России и Всероссийские соревнования по биатлону. Мужские гонки прошли в Ханты-Мансийске, на тюменских трассах соревновались женщины и юниорки.

По итогам спринтерской гонки среди женщин лучшей стала Екатерина Носкова (ХМАО — Югра), на втором месте Анастасия Шевченко из Свердловской области, тюменская биатлонистка Ольга Мощенкова стала третьей.

В гонке преследования лучший результат у Татьяны Акимовой, с этого сезона представляющей Тюменскую область. Следом за ней финишировала спортсменка Красноярского края Наталья Гербулова, Анна Никулина из Новосибирска завоевала бронзу.

Завершающим видом программы стал большой масс-старт. Татьяна Акимова и Наталья Гербулова повторили свой успех, замкнула тройку лидеров Екатерина Носкова из ХМАО — Югры.

После нескольких дней перерыва в "Жемчужине Сибири" стартует второй этап Кубка России, где спортсменкам предстоит определить лучших в суперспринте, спринте и эстафете.