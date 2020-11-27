Выпускники спортшколы Луизы Носковой завоевали медали всероссийских соревнований

Соревнования по биатлону проходят в настоящее время в Тюмени и Ханты-Мансийске. Выпускники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой демонстрируют достойные результаты, добившись медалей.
Ханты-Мансийск принимает Всероссийское соревнование по биатлону, первый этап Кубка России. Сегодня, 26 ноября, состоялись спринты. На дистанции 10 км среди юниров (19-21 год) выпускники ОСШОР Л.Н. Носковой завоевали две медали. Первым финишировал Денис Таштимеров, защищающий честь Тюменской области. Третье место занял Станислав Ильиных, выступающий за сборную Югры, а в шаге от призовой тройки остановился Вячеслав Шелепов, также представляющий Ханты-Мансийский автономный округ. Среди мужчин в спринте 10 км лучший результат показал Алексей Вагин, занявший 12-ое место.
В Тюмени также проходит первый этап Кубка России по биатлону. Сегодня участники соревновались в спринте. В итоге на дистанции 7,5 км среди женщин в десятку лучших вошла выпускница спортшколы Луизы Носковой Виктория Сливко, занявшая восьмое место. Отметим, что всего в спринте участвовали 52 биатлонистки.
Следующий соревновательный день состоится 28 ноября.
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