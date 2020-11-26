Луиза Носкова: при предоставлении льгот поддерживающим спорт бизнесменам важна вариативность

В рамках проекта Общероссийского народного фронта "Легенды спорта – детям" состоялось экспертное совещание, посвященное налоговым льготам как мере поддержки бизнеса, инвестирующего в спортивную отрасль. Тюменскую область на мероприятии представила Олимпийская чемпионка, сопредседатель регионального отделения ОНФ Луиза Носкова.
Участники совещания обсудили основания и механизмы налогового стимулирования бизнеса, инвестирующего в развитие спортивной отрасли, рассмотрели региональную практику инвестирования бизнеса в развитие физической культуры и спорта, а также высказали предложении по формированию перечня налоговых льгот и преференций для таких бизнесменов.
"Для достижения показателей, озвученных главой государства, по увеличению доли граждан регулярно занимающихся физической культурой и спортом (к 2024 г. - 55%, к 2030г. - 70%) нужна помощь бизнес-сообщества, одному государству этот вопрос решить трудно. Бизнес готов вкладываться в развитие спортивной отрасли и финансово и организационно, только нужен шаг навстречу от государства. Тем более, в условиях пандемии, когда бизнесу совсем не просто. Например, в Тюмени ряд организаций малого и среднего бизнеса, развивающих спорт и имеющих земельные участки, полностью освобождены от уплаты земельного налога. Но, принимая решение о предоставлении льготы, обязательным условием является то, что высвобождаемые средства должны быть направлены на дальнейшее развитие спортивной отрасли. Но эта льгота интересна, в основном, тем, у кого большие земельные участки под спортобъектами. Поэтому, на мой взгляд, должна быть вариативность в предоставлении льгот для бизнеса, который участвует в развитии физкультуры и спорта", - подчеркнула Луиза Носкова.
Эксперты отметили, что поддержка спорта со стороны бизнеса может быть разной. Первая категория заинтересована в строительстве, реконструкции и эксплуатации спортивных объектов. Вторая категория осуществляет траты на приобретение спортивно-оздоровительных услуг и оказывает поддержку спортивным субъектам.
По итогам совещания специалисты предложили законодательно закрепить понятие "бизнес, инвестирующий в спортивную отрасль" и подготовили ряд рекомендаций Правительству Российской Федерации.
"Бизнес, заинтересованный в развитии спортобъектов, мы предлагаем освободить от налога на такие объекты и земельные участки, на которых они расположены. Для бизнеса второй категории нужно учитывать описанные расходы при расчете налога на прибыль. Для малого и среднего бизнеса – ввести налоговую льготу по налогу, уплачиваемому на УСН. Наконец, бизнесу-плательщику НДС целесообразно дополнить перечень вычетов по НДС суммами налога, предъявленными налогоплательщику при приобретении товаров, связанных со строительством, реконструкцией, содержанием и эксплуатацией спортивной инфраструктуры. Но лишь при условии, что оказание услуг в области физической культуры и спорта не является основным источником дохода такой организации", - отметил эксперт Промышленного комитета ОНФ, руководитель группы компаний "Налоги и право" Геннадий Сандырев.
"Поддерживающий спорт бизнес заслужил льготное налогообложение. Но бизнесу в первую очередь интересно поддерживать профессиональный спорт, так как в этой сфере можно заработать. А детский спорт в этом плане менее привлекателен, поэтому, если предприниматель поддерживает его, то, по сути, занимается альтруизмом и действует сугубо на личном энтузиазме. Поэтому мы не так много видим бизнесменов, которые обратили бы своё внимание на развитие детского спорта. Предложенные рекомендации призваны исправить это и помочь как бизнес-сообществу, так и юным спортсменам", - резюмировала Луиза Носкова.
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