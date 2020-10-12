В Тюменской области формируют школьную регбийную лигу

В Тюменской области появится собственная школьная Регбийная лига. Первопроходцами проекта станут четырнадцать образовательных учреждений региона, в том числе гимназии № 1, 16 и 49, школы № 25 и 43 областной столицы.

Педагоги пройдут специальное обучение и будут знакомить ребят с основами тэг – регби на уроках физкультуры. Это бесконтактный вид спорта, где вместо захвата игроки срывают ленту с пояса соперника. В планах региональной Федерации регби формирование школьных команд и проведение соревнований, сообщает Тюменский образовательный канал.